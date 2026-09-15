От троечника до звезды «Табакерки» и счастливого отца: главный поворот в судьбе актера Вячеслава Чепурченко

Сегодня Вячеслав Чепурченко — один из самых востребованных и узнаваемых российских актеров, за плечами которого громкие роли в кино, 11 лет службы в легендарном театре Олега Табакова и яркое участие в экстремальных телешоу.
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