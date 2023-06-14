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Зипун
Когда коту делать не х&й ,он яйца лижет!
А вы заметили эти...
ХШ
Хелена Шляпкина
Хочу такого президента, как Лукашенко! Он хоть не мямлит! Пошлёт так пошлёт!
«Какой Стамбул?» ...
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Тест: Хорошо ли вы знаете праздник «Алые паруса»?
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