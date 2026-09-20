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Царьград

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Боец Бурый рассказал, как "Молния-ПВО" поражает БПЛА "Лютый" с двух-трёх метров

Боец Бурый рассказал, как "Молния-ПВО" поражает БПЛА "Лютый" с двух-трёх метров

Принцип действия "Молнии-ПВО" схож с работой зенитных ракетных комплексов: цель поражает не сама ракета, а облако осколков, образующееся при подрыве боевой части.

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