Китайские компании продавали синтетических опиоиды за криптовалюту

Американское Управление по борьбе с наркотиками (DEA) сообщило о том, что Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против восьми китайских химических компаний и их сотрудников, связанных с торговлей прекурсорами фентанила и отмыванием денег через криптовалюты.
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