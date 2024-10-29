Китайские компании продавали синтетических опиоиды за криптовалюту

Американское Управление по борьбе с наркотиками (DEA) сообщило о том, что Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против восьми китайских химических компаний и их сотрудников, связанных с торговлей прекурсорами фентанила и отмыванием денег через криптовалюты.