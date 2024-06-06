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Аргументы и Факты

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Смену оператора с сохранением номера могут распространить на все регионы

Смену оператора с сохранением номера могут распространить на все регионы

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций планирует ввести процедуру межрегионального переноса мобильных телефонных номеров от одного оператора связи к другому, пишет газета «Коммерсантъ».

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