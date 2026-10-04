Мерц неожиданно поставил условие Зеленскому для дальнейшей «допомоги» Украине

Без реформ в сфере борьбы с коррупцией в охваченной скандалами Украине Киев не сможет получить дальнейшую финансовую помощь, а также это будет препятствием к членству в ЕС – даже в том «кастрированном» виде, который предлагает немецкий канцлер Фридрих Мерц.
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