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Сборная Кабо-Верде позорится после ЧМ-2026. Их подвел легендарный Возинья

Сборная Кабо-Верде позорится после ЧМ-2026. Их подвел легендарный Возинья

Привез два гола.Сборная Кабо-Верде стала главным открытием ЧМ-2026. Кабовердцы ни разу не проиграли в группе и дошли до четвертьфинала, где только в дополнительное время уступили будущим финалистам — аргентинцам.

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