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Депутат Крыма Шеремет призывает Трампа избежать "роковых" ошибок санкций

Депутат Крыма Шеремет призывает Трампа избежать "роковых" ошибок санкций

Депутат Михаил Шеремет призвал Дональда Трампа не повторять "губительные" ошибки, связанные с санкциями против России и поддержкой режима на Украине.

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