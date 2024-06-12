Маск назвал недопустимым влияние проделок Хантера Байдена на репутацию США

Сын американского президента Джо Байдена Хантер не должен позорить страну своими выходками. Такое заявление сделал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в социальной сети X (ранее Twitter) во вторник, 11 июня.
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