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Панарин без очков в 6-м подряд матче с «Нью-Джерси»: 2 броска, 1 потеря, «-1» за 19:26

Артемий Панарин не отметился результативными действиями в матче с «Нью-Джерси» (0:4, 3-4). Форвард «Рейнджерс» продлил серию без очков в 1-м раунде Кубка Стэнли до 6 игр.

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