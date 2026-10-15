MNQ at 29919 to me oversold everyone bearish when I see bounce Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! jazzioman MNQ1! daily chart still at a higher low.
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