Трамп "отжигает" в суде по делу об изнасиловании 81-летней Джессики Лидс

Пока Байден думает как дожить и пережить второй срок своего президентства, его харизматичный оппонент вынужден отбиваться в суде от многочисленных женщин, которые на старости лет, как по команде, вспомнили, о том, что Дональд Трамп их домогался.
Пока Байден думает как дожить и пережить второй срок своего президентства, его харизматичный оппонент вынужден отбиваться в суде от многочисленных женщин, которые на старости лет, как по команде, вспомнили, о том, что Дональд Трамп их домогался.
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