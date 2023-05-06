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  • Женя
    Я вот одна из таких.Морозоустойчивые ...

Трамп "отжигает" в суде по делу об изнасиловании 81-летней Джессики Лидс

Трамп "отжигает" в суде по делу об изнасиловании 81-летней Джессики Лидс

Пока Байден думает как дожить и пережить второй срок своего президентства, его харизматичный оппонент вынужден отбиваться в суде от многочисленных женщин, которые на старости лет, как по команде, вспомнили, о том, что Дональд Трамп их домогался.

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