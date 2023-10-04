В Новозыбкове водитель трактора насмерть сбил 55-летнюю велосипедистку

По предварительной информации, 41-летний водитель трактора Беларус с прицепом ехал в направлении улицы Красной и совершил наезд на 54-летнюю велосипедистку, которая двигалась в попутном направлении, - пояснили 4 октября в пресс-службе УГИБДД по Бр .