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Гибридный VTOL получил батарею без жидкостного охлаждения: Jaunt делает ставку на пассивное охлаждение

Гибридный VTOL получил батарею без жидкостного охлаждения: Jaunt делает ставку на пассивное охлаждение

Новая аккумуляторная система для грузового дрона JC-250 и тактической платформы JX-250 должна обеспечить производительность жидкостного охлаждения без насосов, трубок и дополнительного весаКомпания Jaunt Air Mobility выбрала Calogy Solutions для разработки аккумуляторной системы для своих гибридно-электрических летательных аппаратов JC-250 и JX-250.

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