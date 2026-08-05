Гибридный VTOL получил батарею без жидкостного охлаждения: Jaunt делает ставку на пассивное охлаждение

Новая аккумуляторная система для грузового дрона JC-250 и тактической платформы JX-250 должна обеспечить производительность жидкостного охлаждения без насосов, трубок и дополнительного весаКомпания Jaunt Air Mobility выбрала Calogy Solutions для разработки аккумуляторной системы для своих гибридно-электрических летательных аппаратов JC-250 и JX-250.