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На федеральной трассе внедорожник из кортежа главы Калмыкии совершил смертельное ДТП с астраханской машиной

Помимо погибшего 11-летнего мальчика, еще трое астраханцев попали в больницу. 6 мая в 13:40 на 191-ом километре федеральной дороги Р-216 Астрахань-Элиста-Ставрополь (территория Яшкульского района Калмыкии) столкнулись Kia Rio и Toyota Land Cruser.

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