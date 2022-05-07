На федеральной трассе внедорожник из кортежа главы Калмыкии совершил смертельное ДТП с астраханской машиной

Помимо погибшего 11-летнего мальчика, еще трое астраханцев попали в больницу. 6 мая в 13:40 на 191-ом километре федеральной дороги Р-216 Астрахань-Элиста-Ставрополь (территория Яшкульского района Калмыкии) столкнулись Kia Rio и Toyota Land Cruser.