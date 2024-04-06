Петербургская спецтехника стала лучшей в России

Её главные преимущества - надёжность и многофункциональность Завод многофункциональных машин «Митракс», которые расположен в Красногвардейском районе, стал победителем первой всероссийской парковой премии «Парки России», сообщает Ассоциация парков России в Телеграм-канале.
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