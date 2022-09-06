За первого ребенка в Приморье положен ряд выплат

Приморцам, ставшим родителями первенца, положен ряд выплат. Региональные — единовременная выплата и доплата матерям, родившим в возрасте от 18 до 25 лет, а также федеральные выплаты на ребенка до трех лет, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на сайт правительства Приморского края.
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