За первого ребенка в Приморье положен ряд выплат

Приморцам, ставшим родителями первенца, положен ряд выплат. Региональные — единовременная выплата и доплата матерям, родившим в возрасте от 18 до 25 лет, а также федеральные выплаты на ребенка до трех лет, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на сайт правительства Приморского края.