Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

28 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Pavel Gladishev
    В Ахтубинске Астраханской области, самом большом городе области половина почтовых отделений закрылось, причём в тои ч...В Астраханской об...
  • валерий юлдашев
    Вечная память.Икрянинским школь...
  • Валерий Бирюков
    Вот она - пятая колонна! Вместо того, чтобы казахов посылать за все их подлянки - лижут область их тела ниже спины.Атырауская област...

Астраханец заплатит штраф за демонстрацию в соцсети нацистской символики

Астраханец заплатит штраф за демонстрацию в соцсети нацистской символики

Он хотел выглядеть крутым в своем кругу. 3 октября 2023 года в ходе проведенных оперативных действий полиция задержала сетевого пользователя - 24-летнегой жителя Приволжского района, который в социальной сети ВКонтакте выложил в свободном доступе графические изображения нацистской символики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх