Астраханец заплатит штраф за демонстрацию в соцсети нацистской символики

Он хотел выглядеть крутым в своем кругу. 3 октября 2023 года в ходе проведенных оперативных действий полиция задержала сетевого пользователя - 24-летнегой жителя Приволжского района, который в социальной сети ВКонтакте выложил в свободном доступе графические изображения нацистской символики.