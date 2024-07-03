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Жители Катравожа поддержали объединение Лабытнанги и Приуралья

Жители Катравожа поддержали объединение Лабытнанги и Приуралья

В селе Катравож состоялась встреча главы Лабытнанги Марии Тресковой с жителями этого населенного пункта, на которой обсуждались перспективы развития Урала и возможность включения Лабытнанги в состав Приуральского муниципального района.

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