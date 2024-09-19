Новый депутат Александр Малькевич в ЗакСе займется вопросами правопорядка и законности

В эту парламентскую комиссию он записался, потому что там решают вопросы помощи СВО Новый депутат ЗакСа Александр Малькевич, избранный в сентябре жителями части Кировского и Красносельского района, будет работать в парламенте в комиссии по вопросам правопорядка и законности.
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