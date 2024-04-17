Собянин: В Парке Горького появится панорамный бассейн с видом на Москву-реку

В парке обновят создадут новые зоны для отдыха Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте, что в столице продолжается благоустройство Центрального парка культуры и отдыха имени Горького.
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