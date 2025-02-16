Безумство «храбрых» Белого дома. Окно возможностей России может скоро закрыться

Шквал инициатив Белого дома по сокращению расходов с подачи Департамента эффективности Илона Маска, кавалерийские наскоки на союзников по НАТО, начатые Дональдом Трампом и продолженные вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на Мюнхенской конференции, не останутся без ответа.