ВС России перехватили у ВСУ инициативу в борьбе БПЛА на Кинбурнской косе

Военнослужащие соединения группировки войск «Днепр» перехватили инициативу в борьбе беспилотных летательных аппаратов у солдат украинской армии на Кинбурнской косе, сообщает ТАСС со ссылкой на командира диверсионно-штурмовой бригады «Днепр» Андрея Жидкова.
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