Без названия

На Трухе на всякий пишут, что Харьков никогда не был первой столицей Украины (это не так). Да и стратегического значения он для хохлов не имеет.
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На Трухе на всякий пишут, что Харьков никогда не был первой столицей Украины (это не так). Да и стратегического значения он для хохлов не имеет.
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