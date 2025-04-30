«РГ»: На вооружении Киева заметили похожую на китайскую Type 63 РСЗО

Похожие на Type 63 12-ствольные реактивные установки замечены у ВСУ.Украинские боевики на линии боевого соприкосновения начали использовать реактивные установки залпового огня (РСЗО) калибром 107-мм, которые внешне напоминают РСЗО Type 63, выпускавшиеся в Китае.
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