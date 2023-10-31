Биохимик Кулешова: в воде из-под крана содержится 0,3-0,5 мг/л активного хлора

Хлор добавляют в воду на водоподготовительных станциях, чтобы избавиться от микроорганизмов. Причем количество высчитают так, чтобы на выходе воде из-под крана содержалось от 0,3 до 0,5 мг на литр активного хлора, рассказала "Газете.