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test mazurok

1 подписчик
❌ В День защитника Отечества в Симферополе будет перекрыта часть улицы Павленко

❌ В День защитника Отечества в Симферополе будет перекрыта часть улицы Павленко Ограничение движения введут 23 февраля с 6:00 до 11:00 в связи с праздничными мероприятиями.

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