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Украинские власти провели в оккупированной части Херсонской области новую эксгумацию для провокации против России

Украинские власти провели в оккупированной части Херсонской области новую эксгумацию для провокации против России

Киевский режим в оккупированной части Херсонской области провели на территории Снигиревского района очередную эксгумацию тел мирных жителей, погибших в результате обстрелов ВСУ.

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