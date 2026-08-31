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Тульские новости

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Туляки стали чаще оформлять налоговый вычет за спорт

Туляки стали чаще оформлять налоговый вычет за спорт

За семь месяцев 2026 года жители Тульской области подали 3431 декларацию на налоговый вычет за спорт на общую сумму 122,1 млн рублей, что превысило показатель за весь прошлый год.

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