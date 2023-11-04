МИД Израиля: в мире растет число случаев насилия в отношении евреев

В совместном заявлении Совета национальной безопасности (СНБ) и Министерства иностранных дел Израиля порекомендовали гражданам страны проявлять во время пребывания за рубежом особую осторожность из-за роста антисемитских настроений в мире.
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