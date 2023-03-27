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Две гордые страны отказались от "всего русского". Но договор подписали - на русском языке!

Две гордые страны отказались от "всего русского". Но договор подписали - на русском языке!

Молдова приняла закон о румынском языке.  В молдавском сообществе произошёл новый поворот, там официальные представители властей из Кишинёва постарались любыми путями прорываться в лоно "Евросоюза" надеясь на инвестиции еле дышащую экономику.

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