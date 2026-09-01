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Воронежские новости

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В Россошанском районе выявили нелегальную майнинговую ферму

В Россошанском районе выявили нелегальную майнинговую ферму

Обнаружено 110 системных блоков для майнинга, объём безучётного потребления превысил 1,27 млн кВт/ч на сумму около 5,9 млн рублей.

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