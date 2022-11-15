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Американская субмарина скрытно следила за "Костромой"

Американская субмарина скрытно следила за "Костромой"

﻿﻿Неожиданная встреча произошла в российских территориальных водах 11 февраля 1998 года. Вблизи полуострова Рыбачий подводная лодка К-276 "Кострома" обнаружила американскую подводную лодку SSN689 "Батон-Руж".

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