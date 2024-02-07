Республиканцы США позитивно отреагировали на предстоящее интервью Карлсона с Путиным

Конгрессмены от Республиканской партии США положительно отреагировали на опубликованное 6 февраля сообщение американского журналиста Такера Карлсона о том, что он собирается взять интервью у президента России Владимира Путина.
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