Швеция намерена закупить у США реактивные системы РСЗО HIMARS на $700 млн

Реактивные системы залпового огня HIMARS на сумму около $730 млн (63 млрд руб.) планирует закупить у США Швеция, об этом 7 сентября сообщается на сайте министерства обороны королевства.
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