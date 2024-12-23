Евросоюз губит свой агропром, отдавая сельское хозяйство Европы на откуп Америке

Молдавские аграрии надеются, что сближение с Евросоюзом поможет им решить свои проблемы – европейские фонды, гранты, программы поддержки, выход на европейский рынок… Но насколько эти ожидания реальны, учитывая, что сам аграрный сектор в Европе находится в серьезном кризисе? По крайней мере, такой увидел ситуацию эксперт Владимир Прохватилов, основывая свой анализ на западных источниках.
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