Евросоюз губит свой агропром, отдавая сельское хозяйство Европы на откуп Америке

Молдавские аграрии надеются, что сближение с Евросоюзом поможет им решить свои проблемы – европейские фонды, гранты, программы поддержки, выход на европейский рынок… Но насколько эти ожидания реальны, учитывая, что сам аграрный сектор в Европе находится в серьезном кризисе? По крайней мере, такой увидел ситуацию эксперт Владимир Прохватилов, основывая свой анализ на западных источниках.