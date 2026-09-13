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В Чехии нашли святилище, которое на тысячу лет старше Стоунхенджа

В Чехии нашли святилище, которое на тысячу лет старше Стоунхенджа

Когда около 5500 лет назад доисторические жители Британии начали строить знаменитый Стоунхендж, на месте современной чешской деревни Хлебы уже более тысячи лет стояло святилище, служившее схожим целям.

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