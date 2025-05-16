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Как распознать русского диверсанта (по версии латвийских спецслужб)

Как распознать русского диверсанта (по версии латвийских спецслужб)

Шпротляндские силовики опубликовали рекомендации по выявлению "диверсантов и шпионов" из России.Пособие от Службы военной разведки и безопасности Латвии для малограмотных олигофренов, таких же, как сотрудники этой Службы.

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Комментарии
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саша пупкин
Про буденовку со звездой и телогрейку забыли) Также возможно наличие лыж одетых прямо на валенки и авоська с несколькими бутылками водки &quot;Московская&quot;))) Рекомендовано к просмотру &quot;маски шоу на секретном объекте&quot;
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