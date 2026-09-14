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Пятый канал

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В России создали винтовку, которая попадает «белке в глаз»

В России создали винтовку, которая попадает «белке в глаз»

Российские предприятия создали и запустили в производство новый охотничий стрелковый комплекс. По словам индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхана Оздоева, его точность позволяет уверенно поражать даже небольшие цели на значительном расстоянии — образно говоря, «попасть белке в глаз».

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