Что известно о ночной атаке ВСУ на Севастополь

15 мая около 23:00 дежурными средствами ПВО уничтожено пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS над территорией Республики Крым, сообщили в Минобороны РоссииВ одном из ТСН СНТ на Северной стороне города Севастополя осколками сбитой ракеты повреждены два частных жилых дома и автомобиль.