Правила безопасности на путях метро: как избежать опасности

Не попадайте в опасные ситуации в метро: что делать, если вы оказались на путях, и как избежать рисков.
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