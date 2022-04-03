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Мария Захарова: Нидерланды пытаются исказить ситуацию с ответными мерами на высылку дипломатов

Мария Захарова: Нидерланды пытаются исказить ситуацию с ответными мерами на высылку дипломатов

Заявление посольства Нидерландов о частичном приостановлении работы в Москве по вине России — это искажение ситуаци.

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