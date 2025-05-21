Первый в мире ОПЛА на базе беспилотного вертолета покажут в Белоруссии

МИНСК, 21 мая. /ТАСС/. Первый в мире опционально пилотируемый летательный аппарат (ОПЛА) вертолетного типа Fly-Truck, созданный на базе беспилотного вертолета впервые представят на Международной выставке вооружения и военной техники MILEX 2025.
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