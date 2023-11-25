В Госдуме недовольны медлительностью украинского «правосудия»

Вик Норд

Если шансы думцев на отсидку в украинской тюрьме несколько призрачны,то вот каждая хохляцкая падла,обмаранная русской кровью,имеет реальные шансы получить то что заработала,ведь народная мудрость гласит,сколь верёвочке не виться... ,и ведь запрыгнуть на шасси последнего пепелаца не все сумеют,нет!