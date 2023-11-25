Руководитель думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов прокомментировал решение украинского суда, который заочно приговорил 52 депутата Госдумы к 15 годам тюрьмы по обвинению в посягательстве на территориальную целостность государства.
В Госдуме недовольны медлительностью украинского «правосудия»
Комментарии
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Вик Норд
Если шансы думцев на отсидку в украинской тюрьме несколько призрачны,то вот каждая хохляцкая падла,обмаранная русской кровью,имеет реальные шансы получить то что заработала,ведь народная мудрость гласит,сколь верёвочке не виться... ,и ведь запрыгнуть на шасси последнего пепелаца не все сумеют,нет!
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