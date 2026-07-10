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Тренер D-13 Антропов: «Ротенберг отправлял специалистов «Красной машины», чтобы посмотреть на наши методики»

Тренер D-13 Антропов: «Ротенберг отправлял специалистов «Красной машины», чтобы посмотреть на наши методики»

Тренер екатеринбургской школы D13 Александр Антропов в интервью автору Sport24 Дмитрию Ерыкалову рассказал о взаимодействии с «Красной машиной».

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