США оценили степень беспокойства из-за перевооружения Германии и Японии

Координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Курт Кэмпбелл оценил степень беспокойства из-за перевооружения Берлина и Токио в контексте их участия во Второй мировой войне против США.