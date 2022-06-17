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США оценили степень беспокойства из-за перевооружения Германии и Японии

США оценили степень беспокойства из-за перевооружения Германии и Японии

Координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Курт Кэмпбелл оценил степень беспокойства из-за перевооружения Берлина и Токио в контексте их участия во Второй мировой войне против США.

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