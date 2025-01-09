Вблизи Турции произошло землетрясение

На турецко-иранской границе зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3. Как передает Oxu.Аz, об этом говорится в сообщении Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии