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«Одноразовый агент» из Ярославля: как планировался химический теракт против оборонщиков

«Одноразовый агент» из Ярославля: как планировался химический теракт против оборонщиков

«Одноразовый агент» из Ярославля: как планировался химический теракт против оборонщиков Юлия СоколоваВ Ярославле удалось предотвратить теракт, который мог унести жизни нескольких сотрудников оборонного завода.

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