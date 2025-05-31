❗️⚡️Уникальный инцидент, вызывающий ряд вопросов Великобритания запросила у хуситов безопасный проход своего авианосца R09 HMS Prince of Wales вдоль берегов Йемена.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️⚡️Уникальный инцидент, вызывающий ряд вопросов Великобритания запросила у хуситов безопасный проход своего авианосца R09 HMS Prince of Wales вдоль берегов Йемена.