Объяснено, что делать, если пенсию начислили меньше обычного

Размер пенсии устанавливается в соответствии с законом исходя из трудового стажа и других обстоятельств, однако существуют случаи, когда ее размер может отличаться от привычной суммы выплаты в меньшую сторону.
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